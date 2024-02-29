حدث ليلا.. اشتباكات بفلسطين وصدمة جديدة لـ«بن غفير» وطقس بارد في مصر | عاجل

جرت عدة أحداث اليوم في فجر 29 فبراير، اليوم الذي يتكرر كل 4 سنوات ويطلق عليه السنة الكبيسة. وقعت هذه الأحداث في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك فلسطين المحتلة التي تعاني من التوترات والحروب، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تستعد للاقتراع في الانتخابات الرئاسية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت ولاية تكساس الأمريكية حريقًا قرب محطة نووية، ما أثار قلقًا بشأن السلامة العامة.

دبابات إسرائيلية تطلق النار بكثافة

شهد خان يونس جنوب قطاع غزة تحركات دبابات إسرائيلية أطلقت الكنار بكثافة في محيط جامعة الأقصى، فيما أوضح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحيفة، أن الوضع في غزة كارثي مطالبا بفتح المعابر البرية السبعة مع غزة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.

أمريكا تفكر في إنزال جوي لدعم غزة

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلن موقع أكسيوس المقرب من الاستخبارات الأمريكية أن واشنطن تفكر في إنزال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الجوع في ظل تأخير إدخال إسرائيل المساعدات الإنسانية البرية عبر المعابر المختلفة في الوقت الذي يمر 146 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فيما منعت قاضية دونالد ترامب من الظهور في الاقتراع التمهيدي للرئاسة للحزب الجمهوري في إلينوي بسبب حثه الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وترى القاضية أن ترامب يستحق الاستبعاد من الانتخابات التمهيدية وكذلك الانتخابات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل، وفي الوقت ذاته تتوسع الحرائق في ولاية تكساس الأمريكية قريبا من منشأة نووية في البلاد وسط إعلان حالة الطوارئ.

ماذا يحدث في إسرائيل ؟

وتجري انتخابات محلية في الداخل الإسرائيلي كان مقرر إجراؤها في أكتوبر 2023 ولكن إندلاع عملية طوفان الأقصى أجل الانتخابات.

وسحب مجلس الحرب الإسرائيلي صلاحية إدخال المصلين للمسجد الأقصى من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ويعمل بن غفير على رفض إدخال المصلين بشكل عام إلى المسجد الأقصى وهو الأمر الذي تخشى منه إسرائيل حيث ستندلع مواجهات في القدس بجانب غزة وسيتطرق الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم عبر عدة جبهات لذا تم سحب الصلاحية من غفير.

أبرز قرارات مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضانhttps://t.co/r1F4ekQIbm — بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 29, 2024

عصام كاريكا: لبست بدلة مرتين في حياتي

جاء الفنان عصام كاريكا ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، الذي يُبث عبر شاشة «ON»، فجر الخميس، متحدثا عن زفافه ابنته الأخيرة، مؤكدا أنه لم يرتدي بدلة في حياته إلا مرتين الأولى في فيلم «عايز حقي» وكان يشعر حينها بأنه «متكتف» والثانية كانت في فرح ابنته الذي تم قبل أيام قليلة.

درجات الحرارة الساعات واليومين المقبلين

أوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد في بيان أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وستكون درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة والوجبه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجة، فيما كشفت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة، عن وجود شبورة كثيفة ممتدة داخل المدن، بحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية وستنتنشر الشبورة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، لقربهما من ترعة الإسماعيلية، إلى جانب محور 30 يونيو.

حسم صفقة اللاعب محمد شكري للأهلي

رياضيًا، أعلن مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا، الرد على النادي الأهلي، بشأن عودة محمد شكري ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل رسمي، حيث أشار مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إلى أن هناك بند يتيح للأهلي عودة شكري صفوف الأهلي الموسم المقبل مع دفع الأهلي 9 ملايين جنيه.