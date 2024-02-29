فتح باب التقديم الجديد لـ«تكافل وكرامة».. استثناء عنوان السكن من الشروط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رسميا، فتح باب التقديم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه حتى الآن 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 ملايين أسرة تستحق شهريا دعما نقديا من الحكومة.

التقديم في تكافل وكرامة

وأقرت وزارة التضامن، في التقديم الجديدة لبرنامج تكافل وكرامة، استثناء عنوان المسكن، بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بالمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة.

وأضافت وزارة التضامن، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تيسيرا على سكان مناطق بديلة العشوائيات، بشرط تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.

الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، وهي:

شروط التقديم لبرنامج تكافل

- أن تكون الأسرة لديها أطفال على الأقل طفل واحد.

- بالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس.

- يكون سن ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة.

- يجب حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.

- يجب عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».

- يجب ألا يكون رب الأسرة يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.

- أيضاً يجب عدم حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.

- يجب أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي متواضع.

- يجب عدم امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.

شروط التقديم لبرنامج كرامة

أما شروط التقديم لبرنامج كرامة، فهي:

- يكون الفرد مريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل.

- أن يكون الفرد ذو إعاقة ولديه عجز يمنعه من العمل.

- يجب ألا يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

- يجب أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي متواضع.

- يثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.

- يجب أن يكون الفرد من أسرة ليس لديها أملاك.

- يجب عدم حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.