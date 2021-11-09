بدء صرف معاشات «تكافل» و«كرامة» لـ3.8 مليون أسرة الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر نوفمبر 2021، الاثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر2021، لنحو 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

ويبدأ الصرف يومي الاثنين والثلاثاء لمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليون و330 ألفا و551 مواطنا، والذي يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، حيث يمنح 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

500 جنيه متوسط الصرف لأسر «تكافل»

وأوضحت التضامن، أنه يتم صرف دعم مستفيدى تكافل بدءا من الأربعاء الموافق 17 نوفمبر والخميس 18 نوفمبر، وذلك لنحو 2 مليون و114 ألف، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن الصرف متاح على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية.

غرفة مركزية لمتابعة سيرعمليات الصرف

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

معايير الإقصاء من برنامج «تكافل وكرامة»

ولفتت «التضامن» إلى أن هناك عدة معايير للإقصاء من البرنامج تتمثل فيما يلي:

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).