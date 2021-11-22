تعرف على تفاصيل الفرق بين «تكافل» و«كرامة».. تكافل للأسرة وكرامة للفرد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3 ملايين و800 ألف أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، مشيرة في تقرير لها، إلى أن عدد المستفيدين من «تكافل»، حتى منتصف الشهر الجاري، مليونين و87 ألفًا و25 شخصا، بينما بلغ عدد مستفيدي «كرامة»، مليون و335 ألف و762 مستفيدا، بالإضافة إلى 2 مليون و114 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي.

الفرق بين «تكافل» و«كرامة»

وأوضحت «التضامن»، ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمى عن الفرق بين الدعم النقدي «تكافل» و«كرامة» ويتمثل فيما يلى :

الدعم النقدى «تكافل»

- تكافل مساعدة نقدية مشروطة وهو استحقاق أسري.

- يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جداً ودخلها قليل.

- يشترط ألا تكون الأسرة المستفيدة من «تكافل»، لديها أملاك أو حيازات .

- يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل 500 جنيه شهرياً.

- يشترط أن تكون الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة .

- يشترط أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل .

الدعم النقدي «كرامة»

- «كرامة»، هو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة أو أكثر .

- يستهدف الأشخاص الذين لديهم إعاقة أكثر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.

- قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدى «كرامة»، يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

- يشترط للحصول على كرامة، أن يـكون الفـرد ذو الإعاقــة لديه عجز يمنعـه عن العمل بشـكل منتظــم، لا يكفي مصاريف معيشته أو علاجه .

- يشترط أن يكون مريض بمرض مُستعصي يُعجزه عن العمل.

- يشترط ألا يعمل بوظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.