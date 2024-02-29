«السياحة» تحتفل بالذكرى الرابعة لافتتاح متحف الغردقة

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ الوزارة تحتفل اليوم بالذكرى الرابعة لافتتاح متحف الغردقة رسميا يوم 29 فبراير عام 2020، ليكون أول متحف للآثار في البحر الأحمر، لافتا إلى أنّ المتحف يقع قرب الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي.

وأضاف القطاع في بيان صحفي اليوم، أنّ المتحف يحتوي على نحو 1392 قطعة أثرية تتناغم فيما بينها لتسلط الضوء على جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم في جميع نواحي الحياة، لافتا إلى أنّ تاريخ تلك القطع يبدأ من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر الحديث مرورًا بعصور الأسرات المصرية القديمة والعصرين اليوناني والروماني والفترة ‏المسيحية والعصور الإسلامية.

سيناريو العرض المتحفي بمتحف الغردقة

ولفت قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ سيناريو العرض المتحفي بمتحف الغردقة يتناول عرض للحرف والابتكارات والترفيه، والمعبودات، والمعتقدات الجنائزية التي كانت موجودة في مصر عبر العصور المختلفة.

مواعيد الزيارة بمتحف الغردقة

وأشار قطاع المتاحف إلى أنّ متحف الغردقة يعمل طوال الأسبوع عبر فترتين، الأولى صباحا حيث تكون مواعيد الزيارة خلالها من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، أما الفترة الثانية فهي المسائية وتكون مواعيد الزيارة خلالها من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء.