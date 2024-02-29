معلومات عن متحف الغردقة في الذكرى الرابعة لافتتاحه.. يضم 1392 قطعة أثرية

تحتفل إدارة متحف الغردقة، بذكرى مرور 4 سنوات على إنشائه، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق في 29 فبراير 2020، بتكلفة 160 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبلغ مساحته 22 ألف متر.

ذكرى افتتاح متحف الغردقة

وأشارت نيرمين حافظ مدير العلاقات العامة والإعلام بمتحف الغردقة، إلى أنّ اليوم، يتزامن مع مرور الذكرى السنوية الرابعة لافتتاح المتحف، حيث يستقبل آلاف الزائرين يوميًا من جنسيات مختلفة، كما شهد استقبال عدد من السفراء على رأسهم إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك وفيكتور بوريايف القنصل الروسي بالغردقة، وعددًا من الشخصيات العامة والمشاهير وملكات جمال العالم للسياحة على هامش المسابقة التي استضافتها المحافظة.

1392 قطعة أثرية

ومن جهته، أشار وليد علام مدير متحف الغردقة، إلى أنّ يقع على طريق الممشى السياحي، و‏يضم نحو 1392 قطعة أثرية تسلط الضوء على جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم في جميع العصور حتى العصر الحديث، وتبدأ من عصور ما قبل الأسرات مرورًا بالعصرين اليوناني والروماني والفترة ‏المسيحية والإسلامية، كما يتناول سيناريو العرض المتحفي والحرف والابتكارات، والترفيه، والمعبودات، والمعتقدات الجنائزية في مصر عبر الزمن.