انهيار ابنة نجلاء فتحي أثناء تشييع جثمان والد زوجها إلى مثواه الأخير (صور)

بدأت صلاة الجنازة على عبدالعزيز خضر والد المخرج محمد خضر، قبل قليل، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور أبناءه المخرج محمد خضر وزوجته ياسمين سيف أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي.

جنازة والد محمد خضر

وشارك في جنازة والد المخرج محمد خضر، شقيقته ندى خضر، إلى جانب عمه محسن خضر، والمطرب محمد شاهين، وإنجي وجدان.

وفاة والد المخرج محمد خضر

وكان المخرج محمد خضر أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له.