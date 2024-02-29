أبرز المعلومات عن المخرج محمد خضر بعد وفاة والده.. زوج ابنة نجلاء فتحي

أعلن المخرج محمد خضر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفاة والده من خلال منشور رسمي له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وفور وفاته بحث عدد كبير من الجمهور عن أبرز المعلومات عن المخرج محمد خضر، والتي نرصدها في السطور التالية.

المخرج محمد خضر زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي

- المخرج محمد خضر هو زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي وهي ياسمين أبو النجا.

- أثار المخرج محمد خضر ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما رفقة زوجته بإحدى دورات مهرجان الجونة السينمائي عام 2020، بعد حمله لحذائها على الريد كاربت أمام الحضور.

- درس المخرج محمد خضر صناعة الأفلام بأكاديمية نيويورك، وبعدها دشن شركته المتخصصة في إنتاج الأفلام المستقلة.

شارك في فيلم «خارج عن القانون»

- شارك المخرج محمد خضر في عدد من الأعمال السينمائية المهمة من بينها فيلم «خارج عن القانون» بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنان الراحل حسن حسني، عام 2007، إذ تولى مهام تصميم أفيش الفيلم، والذي تولى إخراجه المخرج أحمد نادر جلال ومن تأليف بلال فضل.

فيلم «تيك توك» أولى أعماله الإخراجية

- وفي عام 2020 قدم فيلم «تيك توك» لدعم المرأة المصرية، والذي يعد أولى أعماله الإخراجية، وشارك في بطولته إلهام وجدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، ومحمد خميس، وهو من تأليفه وانتاجه وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي، وهو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية لفتاة تحاول البحث عن وسيلة للحياة وكسب المال بعد سفر زوجها للعمل بالخارج، فتعمل كسائقة توك توك.

فيلم «ساعة إجابة» من أبرز أعماله

- وكان آخر أعماله فيلم ساعة إجابة والذي طرحه في موسم أفلام عيد الفطر من العام الماضي، محققًا مليونًا و800 ألف جنيه فقط بعد 8 أسابيع من طرحه بالسينمات، وكانت أحداثه تدور حول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ويقع في خلافات مع أبويه بسبب حبه للسينما، ويتشاجران بشكل مستمر، حتى يدعو الله بأن يعطيه والدين غيرهما، وتتحقق أمنيته.

- وشارك في بطولة فيلم ساعة إجابة كل من سوسن بدر، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وفيدرا، والطفل سليم مصطفى، وآخرين من اخراج مصطفى أبو سيف، وتأليف محمد خضر مع ورشته ورق عنب.