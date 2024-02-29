وفاة والد المخرج محمد خضر.. وتشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم والد المخرج محمد خضر زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، ومن المقرر أنَّ تُقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.

موعد صلاة الجنازة على والد المخرج محمد خضر

وكان المخرج محمد خضر قد أعلن عن وفاة والده من خلال منشور له عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: «والدي العزيز خضر في ذمة الله».

محمد خضر يدعو لوالده

ودعا محمد خضر لوالده الراحل قائلاً: «اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار».

آخر أعمال المخرج محمد خضر

وكان آخر أعمال المخرج محمد خضر فيلم ساعة إجابة، والذي تم طرحه بدور العرض السينمائية العام الماضي، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، نجلاء بدر، غادة عادل، مراد مكرم، محمد ثروت، فراس سعيد، أحمد فتحي، بدرية طلبة، وآخرين.