انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في شمال سيناء اليوم

أعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية بالمجان، تحت شعار «من حقك تنظمي»، من مركز حضري عاطف السادات بالعريش، في حضور نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والجهات الشريكة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الحملة تُنظم خلال الفترة من اليوم حتى 22 فبراير الجاري، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات

من جانبها قالت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة سيتم خلال الحملة عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل، من خلال الجهات الشريكة، ومعارض لنوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوي الاقتصادي للأسرة السيناوية، بجانب مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية.