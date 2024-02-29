«التموين» تطلق القافلة الرابعة من مساعدات غزة.. 40 طنا لإغاثة الأشقاء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إطلاق القافلة الرابعة من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة اليوم، تضمنت 10 شاحنات محملة بـ40 طنا من المستلزمات المطلوبة.

استمرار القوافل الإنسانية لقطاع غزة

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في بيان قبل قليل، إنّ القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع في إطار دعم ومساندة مصر للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانوا منها.

وأوضح الوزير أنّ المساعدات المقدمة تأتي استجابة فورية لأهالي القطاع وتتضمن خيام ومراتب وبطاطين ومشمعات بلاستيك لتغطية الخيام وكذلك استكمال معدات التخييم نظرا لبرودة الطقس واستمرار هطول الأمطار، وذلك بالتنسيق بين مكتب الغإاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، إنّ القافلة الرابعة شملت 8 آلاف شريط لاصق لزوم تجهيزات الخيام و4 آلاف غطاء مشمع بلاستيك للحافظ على الخيام من الأمطار و3500 بطانية، إضافة إلى مستلزمات النظافة العامة والشخصية تكفي 4 آلاف أسرة مراعاةً للوضع الصحي والإنساني.

وأضاف فتحي، أنّ إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلو غزة بلغت 4 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، مشيرا إلى أنّ القافلة الأولي تضمنت 16 طنا من المساعدات والثانية 23 طنا، والثالثة 61 طنا، فضلا عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طنا.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أنّه بذلك يصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة إلى قطاع غزة 140 طنا عبر 66 شاحنة شملت 16 ألف بطانية و11 ألف مرتبة و8 آلاف خيمة و3 آلاف حصيرة و6 آلاف مشمع بلاستيك لحماية الخيام من الأمطار، وكذلك أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 6 آلاف أسرة.

ولفت فتحي، إلى أنّه يتم حاليا تجهيز القافلة الخامسة بناء على مطالب أهالي قطاع غزة لتتوالى باقي القوافل من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.