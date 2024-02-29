«القاهرة الإخبارية»: مصر تسخر مؤسساتها لحقن دماء الشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان «منذ اندلاع الأزمة.. مصر تسخر مؤسساتها لحقن دماء الشعب السوداني»، تبرز فيه دور مصر، وموقفها تجاه الأزمة السودانية.

التحركات المصرية تستند على ثوابت رئيسية

أفاد التقرير، بأنه منذ اندلاع الأزمة الحالية في السودان في الخامس عشر من أبريل الماضي، سخرت مصر مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسية تمثلت في استقرار ووحدة السودان.

تحركات مصر في قضية السودان

وأضاف أن تحركات مصر كانت بحلول سودانية خالصة بعيدًا عن التدخل الخارجي، وذلك بهدف حماية خيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتقديم كل الحلول الممكنة له في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار

وأشار، إلى أن الدولة المصرية لم تتوان، عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار والعالم أجمع، لاحتواء الأزمة في السودان، ووقف الصراعات، وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات التي تهدف إلى حل الصراع القائم.