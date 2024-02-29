باحث سوداني: زيارة البرهان إلى مصر تندرج تحت وحدة مصير ومصالح البلدين

قال الكاتب والباحث السياسي السوداني، مجدي عبدالعزيز، إنَّ وحدة المصير والعلاقات الحتمية والتاريخية والمصالح المشتركة بين مصر والسودان، يندرج تحتها الأنشطة والزيارات الرسمية المتبادلة، مشيرا إلى أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في هذا التوقيت.

ارتباط وثيق بين البلدين

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اهتمام السودان وشعبه بمصر ليس اهتماما عابرا بل أساسي، لأن ارتباط البلدين يشمل جميع المناحي، سواء السياسية أو الثقافية أو الأمنية أو حتى أمن الإقليم.

حفاوة كبيرة من الرئيس السيسي لشقيقه البرهان

وتابع: «تأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى القاهرة في هذا التوقيت، وسط استقبال وحفاوة كبيرين من الرئيس السيسي لشقيقه البرهان، وفي ظل ما مرت به السودان لم تكن مصر بعيدة عن المشهد السوداني، وحتى في مرحلة ما قبل الأزمة قدمت مصر الرؤى ليكون منطقها حاضرا منذ الوهلة الأولى حين دعت إلى الحوار السوداني- السوداني لتهيئة بيئة للقوى السياسية السودانية لعبور الأزمة».