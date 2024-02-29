بكاء ودموع نجلاء فتحي في جنازة والد زوج ابنتها ياسمين أبو النجا (صور)

شاركت الفنانة القديرة نجلاء فتحي في جنازة والد زوج ابنتها المخرج محمد خضر، والتي أُقيمت في مسجد مصطفي محمود بالمهندسين عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، وانهارت من البكاء بالتزامن مع خروج الجثمان وتوديعه إلى مثواه الأخير.

انهيار نجلاء فتحي

وتغيب نجوم الفن عن حضور صلاة الجنازة، إذ لم يشارك في تشييع الجثمان سوى المطرب محمد شاهين، والفنانة إنجي وجدان، مع حضور عدد كبير من العائلة وابنة نجلاء فتحي ياسمين النجار زوجة المخرج محمد خضر والتي دخلت في نوبة من البكاء.

وفاة والد المخرج محمد خضر

وكان المخرج محمد خضر، قد أعلن عن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال منشور عبر إنستجرام، مطالبا الجمهور بالدعاء له.