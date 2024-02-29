الفنان باسم مغنية ينشر فيديو للراحل فادي إبراهيم من داخل سيارة نقل الموتى

انتهت منذ قليل مراسم الجنازة على جثمان الفنان الراحل فادي إبراهيم، من الكنيسة الإنجيلية في بيروت، بعد رحيله منذ أيام، ولحقت به والدته أمس بعد 48 ساعة فقط من وفاته.

باسم مغنية ينشر الفيديو الأخير لـ فادي إبراهيم

ونشر الفنان باسم مغنية فيديو عبر حسابه على «تويتر»، لجثمان النجم الراحل في السيارة التي كانت مزينة بصورته وهو يضحك ومبتسما خلال إحدى المناسبات، ومن المقرر أن يُدفن في مثواه الأخير بمدافن الإنجيلية، وعلق على الفيديو قائلاً: «وداعا ياحبيب».

رحيل فادي إبراهيم

ورحل الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض، الاثنين الماضي، إذ تعرض لوعكة صحية استلزمت دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وأمر الأطباء بمنع الزيارات.

أهم أعمال فادي إبراهيم

شارك فادى إبراهيم في العديد من الأعمال الدرامية المصرية، أبرزها كان مسلسل الزعيم عادل إمام، وفرقة ناجي عطا الله وعرض المسلسل في 2012، وشارك في مسلسلات مع النجوم كريم عبد العزيز وأمير كرارة وأحمد عز، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى.

لمشاهدة الفيديو من هنا..

https://x.com/Bassemmoughnieh/status/1763119773116682640?s=20