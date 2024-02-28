6 معلومات عن والدة الفنان فادي إبراهيم بعد وفاتها.. أخفوا عنها خبر رحيل ابنها

حالة من الحزن والصدمة خيمت على الوسط الفني اللبناني والعربي، بعد وفاة والدة الفنان اللبناني الراحل فادي إبراهيم، الذي مات منذ يومين فقط، لتلحق به الأم بسبب معاناتها مع المرض، داخل أحد المستشفيات اللبنانية، ودون أن تعلم بوفاة ابنها الفنان الراحل، حيث حرص الجميع على إخفاء الخبر المفجع عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية، ولكن كان للقدر كلمته.

معلومات عن والدة الفنان فادي إبراهيم

تدعى نولا سعيد.

تحمل الجنسية الأسترالية.

أرملة الراحل فؤاد إبراهيم، وكان يحمل الجنسية اللبنانية.

تشييع جثمانها في كنيسة مارجرجس في منطقة الأشرفية ببيروت.

كانت تحضر مع ابنها العديد من العروض المسرحية وأفلامه.

لم تكن تعلم بوفاة ابنها الفنان فادي إبراهيم، حيث تم إخفاء الخبر عليها، لأنها كانت مريضة في المستشفى، وليست في وعيها بشكل كامل.

توفيت نولا سعيد والدة الفنان فادي إبراهيم، متأثرة بمرضها، داخل أحد المستشفيات اللبنانية، ولم تعلم بوفاة ابنها منذ يومين، إذ كان المقربون في زيارة لها بالمستشفى، ولم يخبرها أحد منهم، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على حالتها الصحية.

رحيل والدة الفنان فادي إبراهيم دون أن تعلم بوفاته

لم تعلم نولا سعيد بوفاة ابنها، إلا أنها توفيت اليوم 28 فبراير، أي بعد رحيل الفنان فادي إبراهيم بيومين فقط، وسيتم دفنها غدًا، بعد استخراج التصاريح اللازمة.

رحل الفنان فادي إبراهيم عن عالمنا منذ يومين فقط، بعد معاناة طويلة مع مرض السكر، الذي تسبب في بتر ساقه، وبعدها ساءت حالته الصحية بشكل كبير، ودخل العناية المركزة لعدة أيام، ولم يتحمل الألم حتى غادر عن عالمنا، عن عمر ناهز 68 عامًا.

أهم الأعمال الفنية المصرية التي شارك فيها الفنان فادي إبراهيم

ومن أهم الأعمال الفنية المصرية، التي شارك فيها الفنان فادي إبراهيم قبل وفاته، مسلسل فرقة ناجي عطا الله بطولة النجم عادل إمام.