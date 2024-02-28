سبب وفاة والدة الفنان فادي إبراهيم بعد 48 ساعة من رحيله

حالة من الحزن الكبير تسود الشارع اللبناني والعربي، بعد رحيل الفنان اللبناني فادي إبراهيم عن عمر ناهز 68 عامًا، ولكن ما زاد حالة الحزن، هو رحيل والدة الفنان بعد 48 ساعة فقط، بحسبما جاء في الصحف اللبنانية، لكن ما هو سبب وفاتها؟

الراحلة نولا سعيد لم تكن تعلم نبأ وفاة ابنها الفنان فادي إبراهيم، وأخفوا عنها الخبر، نظرًا لحالتها الصحية السيئة، وتم نقلها إلى المستشفى أمس، بعد تعرضها لجلطة داخل المنزل، وبعد عزاء نجلها ذهب البعض لزيارتها، لكن بعد عودتهم من المنزل تلقوا خبر وفاتها، ومن المقرر دفنها يوم غد، حيث ستستقر بجانب نجلها الفنان، وسيقوم العزاء في الساعة 2:30 في إحدى كنائس بيروت.

سبب وفاة والدة الفنان فادي إبراهيم

المفاجأة الكبرى في نبأ وفاة نولا سعيد، هي أنها لم تكن تعلم بسبب حالتها المرضية السيئة، خاصة أنها باتت فاقدة للوعي، ورحلت أثناء وجودها داخل أحد المستشفيات اللبنانية، وأخفوا عنها الخبر خوفًا من تدهور حالتها للأسوأ.

وفاة الفنان فادي إبراهيم

كان الفنان فادي إبراهيم قد رحل عن عالمنا منذ يومين تقريبًا، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد سوء حالته الصحية ومنع الزيارة عنه، ودخوله لغرفة العناية المركزة، وبتر الساق نتيجة مرض السكري.

بداية فادي إبراهيم الفنية

ووُلد الفنان فادي إبراهيم يوم 13 أبريل عام 1956 لأب لبناني والأم معها الجنسية الأسترالية، وكانت البداية الفنية الحقيقية من خلال مشاركته في مسلسل الفاتحون، وذلك في عام 1984، وبعدها شارك في فرقى ناصر مخول الفولكلورية، كما شارك الفنان الراحل في عدة أعمال فنية بالتليفزيون والمسرح والسنيما.