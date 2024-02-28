تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة فادي إبراهيم.. جلطة أنهت حياتها

أعلن نقيب المهن التمثيلية اللبنانية، في تصريحات صحفية لبنانية، عن وفاة والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، نولا سعيد معلوف، عن عمر 93 عامًا، لافتًا إلى أنها لم تكن تعلم بوفاته، وتعرضت في اللحظات الأخيرة إلى جلطة أدت إلى وفاتها.

لديها 4 بنات إلى جانب الراحل فادي إبراهيم

والدة الراحل فادي ابراهيم نولا سعيد معلوف هي أسترالية، ولديها أربع بنات إلى جانب ابنها فادي، وكانت ترفض والدته الدخول لعالم الفن، ولكنه نجح فى تحقيق حلمه.

الحزن يخيم على الوسط الفنى لرحيل فادي إبراهيم

وكان الموت قد غيب فادي إبراهيم عن عالمنا الاثنين الماضي، بعد تدهور حالته الصحية لإصابته بمرض السكري، وبتر ساقه، وتم منع الزيارة عنه في أيامه الأخيرة، وتم تشييع جثمانه بحضور عدد كبير من الفنانين اللبنانيين، وتم تلقي عزائه على يومين متتالين، هما يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وشارك بهما عدد كبير من نجوم الفن حزنًا على رحيله المفاجئ.