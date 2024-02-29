 جدول مواعيد العيادة الخارجية بنقابة الصحفيين.. يبدأ من 3 مارس المقبل

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

جدول مواعيد العيادة الخارجية بالصحفيين

ويشمل جدول مواعيد العيادة الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، الآتي:

- الدكتور رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر

الموعد: السبت 2 مارس – من 11 صباحا إلى 2 ظهرا.

- الدكتور مصطفى المحمدي – استشاري القلب والقسطرة والأوعية الدموية

الكشف الطبي والفحص بجهاز الموجات الصوتية «الإيكو» مجاناً

الموعد: السبت 2 مارس – من 2 ظهراً إلى 5 مساءً

- الدكتور عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً.

الموعد: الأحد 3 مارس – من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.

- الدكتور ناجي سعد – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي

الموعد: الاثنين 4 مارس – من 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

- الدكتور مصطفى رجب – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

الموعد: الثلاثاء 5 مارس – من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

- الدكتور محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

الموعد: الثلاثاء 5 مارس – من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

- الدكتور غادة أنور - استشاري الباطنة والجهاز الهضمي

الموعد: الأربعاء 6 مارس – من 11 إلى 2 ظهرا

- الدكتور محمد عباس الطاف - استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير

الموعد: الخميس 7 مارس - من 1 ظهرا إلى 4 مساء