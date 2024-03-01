جدول أكلات بدون لحوم أو فراخ لشهر كامل.. «هناكل أي النهاردة؟»

«هناكل أيه النهاردة؟».. سؤال محير لأغلب السيدات، اللاتي ترغبن في تقديم وصفات متنوعة ومغذية، بتكاليف بسيطة، لتقديمها خلال الإفطار في شهر رمضان، لذا فإن هناك جدول أكلات بدون لحوم أو فراخ لشهر كامل.

جدول أكلات بدون لحوم أو فراخ لشهر كامل

اليوم الأول:

كشري مصري بالصلصة.

دقة.

شطة.

عيش محمص.

اليوم الثاني:

مناقيش فطائر مشكلة بحشوات مختلفة، منها حشوة الجبن، وحشوة السبانخ أو الزعتر، وهي من أفضل اقتراحات جدول أكلات بدون لحوم أو فراخ لشهر كامل.

بطاطس محمرة.

سلطة خضراء.

اليوم الثالث:

ملوخية.

باذنجان وفلفل مقلي.

بطاطس محمرة.

اليوم الرابع:

شوربة عدس أصفر.

فتة عدس أصفر.

اليوم الخامس:

محاشي مشكلة مثل الباذنجان والكوسة والفلفل والبصل والطماطم، مع استخدامه مكعبات المرق والمياه الساخنة، بدلًا من الشوربة.

اليوم السادس:

مكرونة بالصلصة.

بيض مسلوق ومدحرج في السمنة.

باذنجان مخلل.

اليوم السابع:

أرز بالشعرية.

صينية بطاطس بالصلصة الحمراء والفلفل.

اليوم الثامن:

أرز بالشعرية.

أي نوع خضار مطهو بمكعبات المرقة والمياه.

بطاطس محمرة.

سلطة خضراء.

اليوم التاسع:

بصارة.

باذنجان مخلل.

طماطم متبلة.

خبز.

اليوم العاشر:

سلطة جبنة قريش.

بيض مقلي في السمنة.

مخلل.

خبز.

اليوم الـ11:

طاجن لسان عصفور بالخضار.

سلطة خضراء.

اليوم الـ12:

طاجن فريك بالخضراوات.

سلطة بطاطس.

اليوم الـ13:

صينية جلاش بالجبن أو السبانخ.

بطاطس مقلية.

مخللات.

اليوم الـ14:

مكرونة محمرة مع الخضراوات المشكلة.

سلطة خضراء.

اليوم الـ15:

صينية مسقعة.

خبز.

مخلل.

اليوم الـ16:

كشري بالعدس الأصفر.

باذنجان مخلل.

بيض المسلوق.

اليوم الـ17:

مكرونة بالتونة والخضراوات.

سلطة طماطم بالبصل.

اليوم الـ18:

مكرونة بالصلصة.

كفتة بطاطس.

اليوم الـ19:

قرنبيط مقلي.

بطاطس محمرة.

باذنجان مخلل.

خبز.

اليوم الـ20:

برجر البطاطس مقلي ومشوي.

خبز كايزر.

كاتشب.

مايونيز.

اليوم الـ21:

صينية جلاش بالبسطرمة والجبنة.

شيبسي.

مخلل.

اليوم الـ22:

عجة.

بطاطس محمرة.

باذنجان مخلل.

خبز.

اليوم الـ23:

قوارب البطاطس المحشية بالجبنة والخضار.

سمبوسة بحشوة الجبن.

اليوم الـ24:

طاجن ملوخية.

أرز بالشعرية.

طماطم متبلة.

اليوم الـ25:

باذنجان بانيه.

بطاطس بانيه.

سلطة طحينة.

خبز بلدي.

اليوم الـ26:

لازانيا بالخضراوات.

أصابع الجلاش بالجبنة.

اليوم الـ27:

أرز بالشعرية.

بطاطس مطبوخة بالصلصة.

مخلل.

اليوم الـ28:

فطير مشلتت.

جبنة قديمة بالخلطة.

شرائح طماطم وخيار.

اليوم الـ29:

كفتة الحمص.

أرز أصفر.

سلطة خضراء.

سلطة طحينة.

اليوم الـ30:

مكرونة اسباجيتي بالصوص الأحمر.

بطاطس بانيه.

سلطة خضراء.