3 أكلات موفرة «من غير لحوم» في رمضان.. «جهزيها لأسرتك في دقائق»

مع اقتراب شهر رمضان، تحتار العديد من السيدات في اختيار وصفات للأكلات على الإفطار، إذ ترغب البعض في عمل أصناف مختلفة دون بروتينات وموفرة في الوقت ذاته وخلال التقرير التالي، يقدم «الوطن» 3 أطعمة مغذية ولذيذة يمكن تحضريها دون لحوم في دقائق.

مكونات عمل الجلاش بالجبنة

- جلاش.

- جبن مبشور «أي نوع».

- 50 جراما من الزبدة.

طريقة التحضير

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180، ثم تٌحضر الصينية التي سيوضع بها الجلاش وتُدهن بالزبدة.

- يُقطع الجلاش إلى مربعات، ويُضاف بكل راق الجبن وتٌرص بشكل جيد محكم.

- تُسكب باقي الزبدة أعلى الجلاش، وتوضع صينية الجلاش دخل الفرن المسخن مسبقًا، وتترك 25 دقيقة أو حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

طريقة عمل الأرز بالخضروات

- كوب أرز.

- كوبان من الماء.

- بصلة مفرومة.

- 2 فص من ثوم مهروس.

- جزرة مقطعة مكعبات.

- فلفل ألوان مقطع مكعبات.

- كوب من البازلاء.

- معلقتان من الزيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة صغيرة من الكركم.

كيفية تحضير الأرز بالخضروات

- يوضع وعاء على نار متوسطة ونضع به الزيت، ثم يضاف البصل حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

- يضاف الثوم ويُقلب جيدًا لمدة دقيقة ثم يضاف الجزر ويقلب لمدة 5 دقائق، ويضاف الفلفل ويقلب حتى يصبح لينا، ثم يوضع الأرز وتخلط المكونات جيدًا.

- يضاف الماء إلى الأرز ويترك حتى يغلي ثم يترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، وتضاف يتم البازلاء وتغطى الحلة أو الوعاء لمدة 10 دقائق حتى تنضج البازلاء.

طريقة عمل مكرونة بالجبنة

- نصف كيلو من المكرونة.

- معلقتان من الزيت.

- ربع كوب دقيق.

- كوبان من الحليب.

- كوب جبن مبشور.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير

- يملأ وعاء بالماء به ملعقة صغيرة من الملح، ويوضع على النار حتى الغليان ثم تضاف المكرونة وتترك لتنضج وتصفى بعد ذلك من الزيت وتترك جانبا.

- في مقلاة على النار، يسخن الزيت ويضاف الدقيق ويُقلبان جيدًا، ثم يوضع الحليب مع استمرار التقليب حتى تتجانس جميع المكونات وتبدأ في الغليان، بعد ذلك، يضاف الجبن المبشور حتى الذوبان ثم المكرونة وتقلب جيدا وتقدم ساخنة.