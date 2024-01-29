جدول أكلات الشهر.. 30 وصفة اقتصادية لتحضير الغداء

تتساءل كل أم مصرية «هناكل إيه بكرة»، لتكون الإجابة المعتادة من أهل البيت «أي حاجة»، حيرة كل يوم للسيدات في اختيار جدول أكلات الشهر بالكامل، وفيما يلي 30 وصفة لشهر كامل، بعضها اقتصادية للتوفير آخر الشهر، وأخرى باللحمم والدجاج.

اليوم الأول من جدول أكلات الشهر

من الممكن أن يكون اليوم الأول من جدول أكلات الشهر صينية بطاطس باللحمة، بجانب الأرز بالشعرية، وليكن الحلو طاجن أم علي.

طريقة عمل البطاطس باللحمة

المكونات:

كيلو بطاطس.

نصف كيلو بصل.

صلصة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

تقطع البطاطس إلى شرائح وكذلك البصل، وبعضًا من الفلفل، ويتم مزجهما بالملح والفلفل الأسود ومعلقة من الصلصة، ومن ثم تشوح قطع اللحم على النار مع القليل من السمن، وفي الخطوة الأخيرة يوضع في صينية القليل من عصير الطماطم، وبعد ذلك ترص البطاطس واللحم ويوضع البصل على الوجه، وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل أم على

المكونات:

250 جراما من الملفية.

لتر من الحليب.

طريقة التحضير:

توضع قطع الملفية الصغيرة في بايركس وتغطس في الحليب الساخن، مع إضافة سكر حسب الرغبة، ويدهن الوجه بالقشطة، وتدخل الفرن لتكتسب اللون الذهبي.

اليوم الثاني من جدول أكلات الشهر

صينية مكرونة بالبشاميل، والحلو صينية من الجلاش الحلو.

طريقة عمل المكرونة البشاميل:

المكونات:

نصف كيلو من المكرونة القلم.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

تسلق المكرونة القلم في الماء بشكل جيد، وتترك حتى تبرد، وفي تلك الأحيان يتم تعصيج اللحم المفروم مع البصل والفلفل الأسود والملح، ومن ثم يحضر البشاميل عبر تحمير معلقة من السمن مع ثلاث معالق من الدقيق ثم يضاف لهم الحليب، ويتم التقليب جيدًا حتى يصل الخليط للقوام المطلوب، وبالخطوة الأخيرة ترص المكرونة في الصينية مع اللحم المفروم، ويصب البشاميل على الوجه وتدخل الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي.

طريقة عمل الجلاش الحلو

المكونات:

لفة جلاش.

كوب من السكر.

كوب من الماء.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يلف الجلاش على شكل أصابع يتم حشوها بالمكسرات، وتدخل الفرن حتى اكتساب اللون الذهبي، ويتم تحضير الشربات عبر وضع الماء مع السكر على النار حتى نصل للقوام المناسب، ويسقى الجلاش فور خروجه من الفرن.

اليوم الثالت في جدول أكلات الشهر

صواني من البيتزا، وليكن الحلو أرز بالحليب.

طريقة عمل البيتزا:

المكونات:

كيلو من الدقيق.

معلقتان صغيرتين من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب.

معلقتان كبيرتين من الزيت.

معلقة من اللبن البودر.

ذرة من السكر.

الحشو حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

تخلط المكونات الجافة من الدقيق والخميرة واللبن البودر معًا، ثم يتم وضع الحليب والزيت، ويتم العجن حتى نصل إلى عجينة لينة، وتترك لتتخمر لمدة ساعتين، ومن ثم تفرد في الصواني حسب المقاس المستخدم، ويوضع الحشو حسب الرغبة، وتدخل إلى الفرن.

اليوم الرابع من جدول أكلات الشهر

يمكن أن يأتي من قائمة الأسماك المفضلة، وشوربة السي فود، والحلو صينية من البسبوسة.

اليوم الخامس من جدول أكلات الشهر

طاجن البسلة مع الدجاج، والحلو كعكة الشيكولاتة.

اليوم السادس من جدول أكلات الشهر

كبدة مشوحة مع الفلفل الألوان، والحلو كريم كراميل.

اليوم السابع من جدول أكلات الشهر

بطاطس مهروسة مع البيض ومخلل وسلطة، والحلو مهلبية.

اليوم الثامن من جدول أكلات الشهر

أصناف من المحشي المفضلة بجانب الدجاج المحمر، والحلو كعكة البرتقال.

اليوم التاسع من جدول أكلات الشهر

ساندويتشات من الشاورما بجانب الثومية، والحلو لقمة القاضي.

اليوم العاشر من جدول أكلات الشهر

صينية من اللازانيا، بالإضافة إلى البانية، والحلو سينابون.ا

ليوم الحادي عشرمن جدول أكلات الشهر

حمام محشي بالفريك، بجانب السلطة، والحلو براونيز.

اليوم الثاني عشر من جدول أكلات الشهر

البط بالبرتقال مع الأرز الأبيض، والحلو بلح الشام.

اليوم الثالث عشر من جدول أكلات الشهر

أرز بالخلطة والكبدة والقوانص، والحلو كيكة الفانيليا.

اليوم الرابع عشر من جدول أكلات الشهر

تونة مع بعض الجبن والخبز، والحلو سلطة الفاكهة.

اليوم الخامس عشر من جدول أكلات الشهر

فتة باللحمة مع الصلصة بالثوم، والحلو كاسترد.

اليوم السادس عشر من جدول أكلات الشهر

كفتة شوية مع الأرز البسمتي بالبهارات، والحلو كراميل محشو شكولاتة.

وصفات مصرية اقتصادية للغداء

باقي الشهر يمكن تكملته بأكلات ذات قيمة غذائية عالية واقتصادية في نفس الوقت، على أن تكون المقتراحات، كالتالي:

بصارة.

عدس.

كشري.

مكرونة بالصلصة.

مسقعة بدون لحم.

أجنحة دجاج بطريقة الفرايد تشيكن.

قرنبيط.

فول .

الشكشوكة.

صينية بطاطس في الفرن بدون لحم.

حواوشي الخضراوات.

فطائر الجبن.

شوربة الخضار بجانب الأرز.

كفتة البطاطس.

ويمكن أن يتم تكرار بعض الوصفات على مدار الشهر حسب ميزانية المنزل.