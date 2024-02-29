«حياة كريمة» تطلق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، انطلاق القافلة التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وتدريبهم على مواصفات الورقة الامتحانية، في ظل دعم كبير من جانب مديرية التربية والتعليم بمطروح لطلاب الشهادات، ومساندة أولياء الأمور خلال الفصل الدراسي الثاني.

أماكن قوافل المواد الدراسية في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه يجري تنظيم قوافل المواد الدراسية في مطروح بقاعة مجلس العمد والمشايخ لقبائل ومكتبة مصر العامة وسط المدينة، لتكون متاحة لجميع طلبة الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وفي متناول الجميع، كما يجري تنظيمها في قرية فوكه بمركز ومدينة الضبعة، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة والعمل على توفير جميع الإمكانيات لتنفيذ القوافل التعليمية بنجاح التي تحرص المديرية على تنفيذها للعام الحادي عشر على التوالي.

القضاء على الدروس الخصوصية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال متابعته الطلاب بقاعة مجلس العمد وسير العمل لشرح المعلمين المناهج، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، أنّ القوافل التعليمية تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، وذلك لمواجهة الدروس الخصوصية والقضاء عليها من خلال توفير القوافل وشرح مراجعات المناهج.

مواصفات الورقة الامتحانية

وأوضح أنّ القوافل التعليمية يجري خلالها تدريب جميع طلاب المشاركين من الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة على مواصفات الورقة الامتحانية، واطلاعهم على أهم النقاط المحورية في المراجعات النهائية.