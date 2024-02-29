كيف تعلم طفلك احترام الآخر من وحي مسلسل سر المسجد؟

مجموعة نصائح يقدمها كوكبة من النجوم على مدار شهر رمضان، خلال مسلسل سر المسجد، إذ تدور أحداثه عن أسس التربية السليمة للأطفال، عبر رحلة يتعلمون فيها كثير من القيم، وتشهد مناقشة بعض المشكلات التي تواجه الأسر في التربية، على رأسها تعليم الأطفال احترام الآخر، وهو ما ظهر في البرومو الترويجي للمسلسل.

مسلسل سر المسجد

استقبل الجمهور البرومو الدعائي لمسلسل الكرتون سر المسجد باحتفاء كبير، لما عكسه عن محتوى هادف للأسرة والأطفال، وتساءلت عديد من الأمهات، عن كيفية تعليم أطفالها احترام الآخر، وهو ما عبَّرت عنه إيناس علي، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أوضحت أن تعليم الأطفال الاحترام، يعزز من قوة شخصيتهم ويرسخ القيم السليمة في تربيتهم.

كيفية تعليم طفلك احترام الآخر

بحسب إيناس، تعليم الأطفال احترام الآخرين، يجب أن يكون عن طريق الخطوات التالية:

- تحدث أمام طفلك عن أهمية احترام الآخر.

- تحدث عن إحساس الآخرين بالفرحة، عند معاملتهم باحترام.

- يجب أن تروي له دائمًا عن قصص احترام الآخرين، بالتحدث معه عن أهمية سلوكيات التعامل باحترام.

- أن يكون الآباء قدوة لهم، حتى يتعلم الطفل هذا السلوك ويتعامل به في حياته، تلك الأعمال تنعكس على سلوك الأطفال.

- يحدد الآباء له الكلمات التي يجب أن يتعامل بها مع الآخرين خاصةً الأكبر سنًا من: «شكرًا لك، أنا ممتن، أعتذر كثيرًا».

- إعطاء الأمثلة للتأكيد على أهمية احترام الآخرين.

- على الأسرة أن توفر للأطفال بيئة الاحترام لكي يستمدوا منها تعليمهم.

وأضافت أن تعليم الطفل تلك القيم، وأن يستمدها من المسلسلات الكرتونية، مثل مسلسل سر المسجد، وأن يشاهد ذلك في التمثيل أمامه، أهم ما يجب أن تهتم به الأمهات: «نوع من أنواع التعليم أن الطفل يشوف بعينه القيم، وكمان المناقشة العائلية مهمة لأن ده بيخلي عندهم وعي».