الحكومة: مشروع رأس الحكمة شراكة استثمارية لا تمس السيادة الوطنية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة مهمة وعاجلة بشأن مشروع رأس الحكمة، مؤكدا أنّه يعدُ شراكة استثمارية تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة.

الحكومة تؤكد السيادة المصرية في مشروع رأس الحكمة

وشدد رئيس الوزراء في رسالته التي أدلى بها خلال اجتماع الحكومة اليوم في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، على أنّه لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، قائلا: «كل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أنّ بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس الوزراء في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلا: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرا لمصر ولا لشعبها، هذه المشروعات تخدم مصر وأبنائها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».