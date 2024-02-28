متحدث «مجلس الوزراء»: معارض «أهلا رمضان» منتشرة في القرى والنجوع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معارض «أهلا رمضان» جزء من جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، وضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق، مؤكدًا أن معارض «أهلًا رمضان» ومبادرة «كلنا واحد» يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

معارض «أهلا رمضان» منتشرة في كل أنحاء الجمهورية

أضاف في مداخلة على برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن معارض «أهلا رمضان» يجري تنفيذها في عواصم المحافظات والمراكز الرئيسية إضافة إلى الشوادر بالمراكز الفرعية والمنافذ المتنقلة في القرى والنجوع، مؤكدًا أن المعارض تتكامل مع المنافذ المختلفة.

وتابع: «يجري تخصيص بعض الأركان في السلاسل التجارية، إضافة إلى 1300 فرع تابعة للمجمعات الاستهلاكية، كل الجهود تهدف إلى زيادة السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وهذا ما يسهم في خفص أسعار السلع وذلك خلال زيادة المعروض».

ونوه إلى أن كل السلع الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية متوفرة بخصومات تصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي الذي افتتحه رئيس الوزراء، اليوم، يتضمن 124 جناحا لعدد من الشركات والجهات المشاركة في المعرض.