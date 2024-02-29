القاهرة الإخبارية: موقف مصر من الأزمة السودانية ساعد في تغيير وجهة نظر واشنطن

قال ياسر نورالدين مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إنَّ الموقف المصري من الأزمة السودانية، ساعد كثيراً في تفهمها لدى «واشنطن»، موضحاً: «تغير الوضع بشكل كبير من جهة الفهم الأمريكي للأزمة».

أضاف أنَّ المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كانت قد تحدثت بلغة مباشرة أمام المجلس بأنه لا بد من إنهاء الصراع في السودان، وأن الولايات المتحدة، على قناعة تامة بأن الصراع الدائر في السودان لا بد أن ينتهي.

وتابع: «كما تحدثت المندوبة الأمريكية بما لا يدع مجالاً للشك، بأن ميلشيات الدعم السريع ترتكب جرائم ضد الإنسانية».

أشار إلى ما نشرته الأمم المتحدة، بأن هناك 25 مليون سوداني تأثروا من الصراع الدائر على أرضهم، بينما نزح 8 ملايين شخص من منازلهم: «الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، أكد أكثر من مرة أن الحرب الدائرة في السودان يُخشى من أن تذهب إلى حرب أهلية وقد حان وقت إنهاء هذا الصراع».

أكد أنَّ هناك رغبة من الولايات المتحدة بإنهاء أي صراع بالمنطقة، خاصة مع قرب انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناهيك عن الضغوط التي يواجهها سواء من الكونجرس أو الشعب الأمريكي ذاته.