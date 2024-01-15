في احتفال شعبي.. مصر تنشئ 8 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه تمّ إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان بولاية جونجلي ولوبونوك لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، في إطار المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لخدمة الأشقاء بدول حوض النيل.

مشروعات تطهيرات بحر الغزال بمنطقة بنتيو بولاية الوحدة

أوضحت وزارة الري، أنَّ هناك تاريخ طويل من التعاون المثمر بين الدولتين في مجال الموارد المائية في تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان الشقيق، إذ تعاونت وزارة الري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية تخدم 100 ألف مواطن، إلى جانب تنفيذ مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان، بالإضافة لمشروعات تطهيرات بحر الغزال بمنطقة بنتيو بولاية الوحدة للحد من تأثيرات الفيضانات وما ينتج عن ذلك من منع انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل حركة الملاحة النهرية في المنطقة.

إنشاء 3 محطات مياه شرب جوفية بمنطقة لوبونوك

أضافت أنَّه في احتفال شعبي كبير تمّ تدشين عملية إنشاء 3 محطات مياه شرب جوفية في جنوب السودان في منطقة لوبونوك بأحد مدن ولاية وسط الاستوائية وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور جيمس واني ايقا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية وبال ماي دينق وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، والسفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بدولة جنوب السودان، والمهندس محمد عبد الرؤوف علي مدير عام التعاون الفني بجنوب السودان، ومهندسي البعثة المصرية للري المصري بجوبا، ولفيف من القيادات والمسئولين من البلدين.

نائب رئيس جنوب السودان يشكر الرئيس السيسي

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد جيمس واني ايقا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية بالمشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية ووزارة الري المصرية لخدمة المواطنين بدولة جنوب السودان، متوجهاً بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري.

من جهته، عبّر بال ماي دينق وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان عن سعادته بالتعاون المتبادل بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين والجهود المبذولة من الجانب المصري في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ومشروعات الحد من مخاطر الفيضان ومقاومة الحشائش المائية.

كما أثنى السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بدولة جنوب السودان على دور وزارة الموارد المائية والري المصرية في تدعيم العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أنَّ مصر تُعد من أوائل الداعمين لدولة جنوب السودان.

وأشار مدير بعثة الري المصري إلى أنَّ تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري بمصر ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان لخدمة مواطني جنوب السودان وتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.