«القاهرة الإخبارية»: سيارات الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا شارع الرشيد في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إن ما حدث في شارع الرشيد مجزرة من ضمن المجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها باتجاه مجموعة من الفلسطينيين الجوعى المتجهين إلى الشاحنات التي تقل الغذاء والمساعدات إلى غزة.

70 شهيدًا و240 جريحًا بمجرزة شارع الرشيد

وأضاف جبر، خلال مراسلته للقناة، أن المجزرة أدت إلى ارتقاء 70 شهيدًا وإصابة نحو 240 بجروح متفاوتة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تتحدث عن احتمالية ارتفاع عدد الشهداء، نظرًا إلى حالة الخطورة الكبيرة التي تقع على الجرحي، والذي تمكنت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية من انتشالهم والعودة بهم إلى المستشفيات.

واستكمل: «هناك مشكلة أخرى تدور حول وجود شهداء على الأرض في منطقة دوار النابلسي في الشيخ 20 غرب مدينة غزة، لا تستطيع سيارات الإسعاف من العودة لانتشالهم، نظرًا إلى كثافة الرصاص والنيران، ومنع قوات الاحتلال لتلك الطواقم من العودة وانتشالهم».

وتابع: «وزارة الصحة تصف الوضع بأنه كارثي، إذ حل بمستشفى المعمداني كارثة كبيرة، لوجود عدد كبير من الشهداء والمصابين في المجزرة التي حلت بها».