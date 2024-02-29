مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: الوضع الطبي كارثي والمجاعة لا ترحم أحد

قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، إنّه تم ارتقاء أكثر من 10 شهداء بالإضافة إلى صعوبة إسعاف 170 مصابًا من داخل مستشفى كمال العدوان، نتيجة مجزرة النابلسي التي حدثت اليوم في غزة، لافتًا إلى أنَّ المستشفى لا تستطيع أن تقدم الرعاية الطبية لكل هؤلاء، حيث تم إعلان أمس بمؤتمر صحفي عن خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة لعدم وجود الوقود.

خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة

وأضاف «أبو صفية» خلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار المذاعة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية أمل مضهج أنَّه بعد إعلان خروج المستشفى عن الخدمة، جرى الحصول على بعض السولار من السيارات المدنية المحيطة في المستشفى لتشغيل المُوَلد الخاص بالإضاءة والأكسجين، مشيرًا إلى أنَّ الوضع الطبي كارثي، بالإضافة إلى وضع المجاعة الحقيقة التي لا ترحم صغير ولا كبير.

المجاعة تقتل الأطفال

وتابع: «المجاعة تقتل الأطفال في عام 2024، ونحن محاطون بعالم إسلامي ومؤسسات دولية من المفترض أن يكون لها دور مهم، ولم يكن هناك أي تدخل من جانب هذه المؤسسات على أرض الواقع لإنقاذ كل ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني».