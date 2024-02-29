«رياضة كفر الشيخ» تنظم ورشة لتعليم الفتيات أساسيات الخياطة

نظمت إدارة شباب الرياض، التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بكفر الشيخ، ورشة تدريبية لقص وتفصيل القماش، بمركز شباب الضبعة، بمشاركة 20 فتاة من عضوات نادي الفتاة والمرأة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتناولت الورشة تعريف الفتيات مفاهيم أساسية في تفصيل الملابس، وتقنيات الخياطة، إضافة إلى التعرف على أدوات التفصيل المختلفة، وكيفية استخدامها بشكل صحيح، وذلك لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية.

تنظيم برامج تدريبية في الأعمال اليدوية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الوزارة تُقدم عدة برامج تدريبية في الأعمال اليدوية، والحرفية، بهدف إعداد الشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف؛ لتأهيلهم لدخول سوق العمل، والقضاء على البطالة بما يتفق مع توجهات الدولة.

جاء تنفيذ الورشة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض، وغادة راشد، منسق نادي الفتاة بالمديرية.