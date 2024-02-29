عاجل.. تراجع جديد في أسعار الذهب بالأسواق

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 انخفاضا كبيرا في محال الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2980 جنيها مقارنة بـ3000 جنيه، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

جرام الذهب عيار 24 سجل 3406 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2554 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1992 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفا و840 جنيهًا.