«جولد بيليون»: توقعات بانخفاضات عالمية ومحلية لأسعار الذهب

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب خلال توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية، إنّ سعر أونصة الذهب العالمي تشهد تذبذب وتداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس، مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تجنب اتخاذ مراكز جديدة على الذهب قبل صدور البيانات.

استمرت تداولات الذهب العالمي تحت مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة لتظل التداولات محدودة في نطاق بينه وبين مستوى الدعم 2025 دولارا للأونصة، في انتظار حافز مناسب في الأسواق لخروج الذهب من هذه المنطقة، ويكون هذا الحافز هو بيانات التضخم الأمريكية اليوم.

أما إذا تراجعت أكثر فقد تتجه إلى مبلغ 2015 دولارا للأوقية.

توقعات أسعار الذهب المحلية

أما عن تحركات الذهب في السوق المحلية، فسيكون في نطاق تداول محدد ويستمر في التحرك بشكل عرضي دون تحديد اتجاه واضح، الأمر الذي يعكس التوازن الحالي في بين العرض والطلب، إضافة إلى حالة الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

تبقى تداولات الذهب في تذبذب بين مستويات 2900 – 3150 جنيها للجرام عيار 21 وتختلف حدة التذبذب من جلسة لأخرى، لكن تظل ضمن هذا النطاق، والذي من المتوقع أن يستمر التداولات داخله حتى يجد جديد في الأسواق أو في حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وفي حال استكمل الذهب المحلي الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وبعده المستوى 3300 جنيه للجرام.