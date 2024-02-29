آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 أقل من 3000 جنيه

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، في آخر تحديث للأسعار يوم أمس الأربعاء، 2950 جنيهًا للشراء، و3000 جنيه للبيع، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، سعر الذهب بختام تعاملات أمس الأربعاء، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بختام تعاملات الأربعاء، 2950 جنيها للشراء، 3000 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، 3371 جنيهًا للشراء، 3428 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم أمس، 2528 جنيهًا للشراء، 2571 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 1972 جنيهًا للشراء، 2005 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات أمس الأربعاء، في محلات الصاغة، 23 ألفا و600 جنيه.