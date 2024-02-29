تامر حسني يسخر من تأخر موعد طائرته: «حضرت مشاريع وأنا قاعد»

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ببعض الصور عبر حسابه الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، سرد خلالها موقفا تعرض له بعد تأخر طائرته لنحو 9 ساعات في أحد المطارات.

تامر حسني يشارك جمهوره بصور خاصة

ونشر تامر حسني صورًا برفقة شقيقه حسام حسني داخل صالة الانتظار في المطار، وعلّق عليها قائلًا: «الطيارة اتأخرت والجو من برد جدًا لحر جدًا.. من حقي أعرف أنا في أي فصل في المطار ده.. وعملت كل حاجة نمت وصحيت واتعرفت على أجانب كتير، وبنحضر مشاريع دلوقتي ولسه الطيارة مجاتش.. على كل ده بقى وتخيلوا أروح ملاقيش حد عارفني في بونتا كانا».

وتابع تامر حسني قائلا: «أكرم يا رب.. بس دي كل قصتي في الـ8 ساعات اللي بقوا 9 ساعات يلا سلام يا شباب بيقولوا الطيارة وصلت وأي جديد هعرفكم.. سلام».

تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد

وأعلن الفنان تامر حسني، منذ أيام عن تحضيره لفيلمه الجديد بعنوان ري ستارت، والذي يكرر خلاله التعاون مع الفنانة هنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما الأول بحبك، من إخراج سارة وفيق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.