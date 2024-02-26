تامر حسني يعود بفيلم «ري ستارت».. رحلة فنية جديدة مع سارة وفيق

بدأت المخرجة سارة وفيق، التحضير لفيلم «ري ستارت»، للفنان تامر حسني، يشارك في كتابته المؤلف أيمن بهجت قمر، ما يضفي عليه المزيد من التوقعات العالية من قبل الجمهور، ومن المقرر أن يجرى طرحه بعد الانتهاء من تحضيره كاملاً.

تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد

استقرت المخرجة سارة وفيق على اسم «ري ستارت» أن يكون اسم فيلم تامر حسني الجديد، وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد على الفيلم، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة.

تعاون الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد

ومن المقرر أن يحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي، جاء ذلك بعد أن حقق الثنائي نجاحا كبيرا بفيلم «بحبك»، وتناول الفيلم أحداث حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

دور تامر حسني في فيلم بحبك

وجسد الفنان تامر حسني شخصية «علي» ضمن الأحداث، بينما جسدت الفنانة هنا الزاهد شخصية «حبيبة»، وحقق الفيلم ما يقرب من 52 مليون و801 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض .