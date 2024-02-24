رامي جمال: «تهنئة تامر حسني طبيعية.. ومحدش له في رزقي حاجة»

قال المطرب رامي جمال، إنّ تهنئته للمطرب تامر حسني، أو أي زميل آخر على نجاحه أمر طبيعي.

رامي جمال يكشف موعد طرح ألبومه

وأضاف «جمال»، في تصريحات صحفية: «محدش له في رزقي حاجة»، مشيرًا إلى أنه قرر تأجيل ألبومه إلى بعد شهر رمضان المقبل، لأنه شهر روحانيات.

وأشار المطرب رامي جمال، إلى أنّ غناء زوجته ناريمان معه في أغنية «دوخناك يا فراق»، جاء عن طريق الصدفة، موضحًا أنه اختار كلمات الأغنية، وبعدها وجد توافقًا وإمكانية لغنائها بطريقة الـ«ديو» فقرر الغناء مع زوجته.

رسالة رامي جمال لـ تامر حسني

وكان المطرب «جمال»، حرص على توجيه التحية لتامر حسني وتهنئته على أغنيته «30 حياة»، الأسبوع الماضي عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، والتي تزامنت مع طرحه لأغنية «بقيس بيكي الجمال».

وحقق رامي جمال نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بأغانيه التي طرحها على طريقة «السينجل» من بينها «جيت متأخر»، «لحظة بعادك»، «بعده فارق»، «ابن امبارح»، وغيرها من الأغاني والتي قام بإنتاجها لنفسه.