تامر حسني يفاجئ مٌعجب طلب منه الغناء في فرحه: بكلمك مبتردش يا عريس

اعتذر الفنان تامر حسني إلى معجب يدعي «كريم»، ظهر خلال مقطع فيديو وهو يطلب منه حضور حفل زفافه، ويقول إنّه من محبي تامر، قائلا إنّه وبالفعل حاول «تامر» الوصول إلى هذا الشاب لحضور حفل زفافه ولكن لم يتمكن من الوصول إليه.

تامر حسني يعتذر لمعجب

ونشر تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «يا عم كريم بقالنا يومين بنبعتلك أنا والتيم عندي على الخاص عشان تقولنا الفرح فين، ومش بترد».

وأضاف: «لحد ما وصلنا لواحد صاحبك كلمناه بس طلع مش معزوم، كنت جايلك والله يا عريس، يلا معلش نصيب، بارك للعروسة وكل الأهالي ربنا يحفظكم».

أعمال تامر حسني الأخيرة

تعاقد الفنان تامر حسني على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «ري ستارت»، يجدد فيه التعاون مع الفنانة هنا الزاهد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.