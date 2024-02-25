تامر حسني يعلن عن فيلمه الجديد «ري ستارت» بمشاركة هنا الزاهد

أعلن الفنان تامر حسني، عن بدء تحضيرات فيلمه الجديد «ري ستارت»، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لبدء تصويره الأيام المقبلة، لطرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

ظهور جديد لتامر حسني

ونشر «حسني»، صورة جمعته بالكاتب أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم، إن شاء الله بعنوان ري ستارت، بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف ايمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق».

هنا الزاهد ترد على تامر حسني

وحرصت هنا الزاهد، بالتعلق على منشور تامر حسني، قائلة: «يا تامر مبسوطة أوي أننا هنتقابل تاني في فيلم ري ستارت، بعد في فيلم بحبك اللي حقق أكبر نجاح في الوطن العربي، لحد النهاردة ما شاء الله يا رب يكرمنا في الفيلم ده، ونعمل حاجة أحلى كمان، تستاهل كل النجاح اللي أنت فيه بجد».