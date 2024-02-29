«اقتصادية حقوق الإنسان» تنظم ورشة عمل لقيادات «المالية» في الصعيد

نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل في محافظة أسوان، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في وزارة المالية، التي أدارها الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة، بهدف توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «2021- 2026».

وجرى تنظيم ورشة العمل لعدد من قيادات وزارة المالية في جنوب الصعيد، وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد ممدوح، خلال الجلسة، محاور الاستراتيجية وآليات تفعيلها بالجهاز الحكومي، وأثرها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. .

وشارك في ورشة العمل عدد من قيادات مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظتي الأقصر وقنا، وزاد عدد المشاركين عن 125 شخصا.