«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بتصدر القضايا الحقوقية بدراما «المتحدة»

أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إبراز القضايا الحقوقية المختلفة في الأعمال الدرامية التي تنتجها، لاسيما في شهر رمضان والذي يعتبر موسمًا للدراما وأكثر أوقات العام التي يتابع خلالها المواطن الأعمال الدرامية.

القضايا الحقوقية في دراما المتحدة

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إبراز القضايا الحقوقية المختلفة، يساهم في تحقيقي العديد من الأهداف الإيجابية، من أبرزها نشر الوعي الحقوقي بين أفراد المجتمع لاسيما الشباب، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتحفيز الحوار المجتمعي حول تلك القضايا فضلا عن دعم الجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.

وسيلة فعالة للتأثير في المجتمع

وأشار ممدوح إلى أن الدراما تعتبر وسيلة فعالة للتأثير على المجتمع، خاصةً في ظل انتشارها الواسع وتأثيرها الكبير على المشاهدين. ولهذا، فإن حرص الشركة المتحدة على إبراز القضايا الحقوقية في الدراما له دور هام في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، مضيفًا: «المتحدة قدمت العديد من الأعمال الدرامية المتميزة التي تناولت قضايا المواطنية وحقوق الإنسان بشكل عام، والتي تقدم نماذج وقصص ملهمة للشباب والمواطنين».