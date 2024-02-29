عضو بـ«النواب»: مصر حريصة على تنفيذ العديد من المبادرات المهمة لذوي الهمم

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف، يستهدف دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح نويصر، في بيان له، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المبادرات المهمة لذوي الهمم، من أبرزها تقديم الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم، لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.

مصر تكفل حقوق غير مسبوقة لذوي الهمم

وأشار إلى أن الدولة المصرية كفلت لذوي الهمم حقوقا غير مسبوقة، ما منحهم الأمل في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ما يجعلنا جميعا نشعر بحالة من الفخر لما وصلوا إليه وما حققوه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المحافل والمناسبات، ما يعكس القدرات الاستثنائية التي يتمتعون بها وإمكانياتهم غير المحدودة.

مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع

وأشار نويصر إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دوما على أن شرائح الوطن جميعها متساوون في الحقوق والواجبات، وبعث برسالة جبر خاطر لذوي الهمم للتأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها بكل طاقتهم ومهاراتهم، مطالبا جميع أفراد المجتمع بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، من أجل دمج الأشخاص ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة.

وأشاد نويصر، بتسليط الرئيس السيسي الضوء على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في احتفالية قادرون باختلاف، بما يؤكد موقف مصر تجاه القضية أمام العالم.