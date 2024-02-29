بدء جلسة «الحماية الاجتماعية» في الحوار الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة «الحماية الاجتماعية» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جلسات الحوار الاقتصادي

ونشرت إدارة الحوار جانبا من الاستعدادات الخاصة بالجلسة المتخصصة الأولى لليوم الرابع على التوالي في جلسات الحوار الاقتصادي.

أوضحت أن ذلك يأتي في إطار عقد الحوار الاقتصادي، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والوصول إلى أفضل حلول للمشكلات التي تواجه الدولة في هذا القطاع.

أشارت إلى أن جلسات مناقشات اليوم الرابع من الحوار الوطني الاقتصادي، تتضمن 3 جلسات، الأولى تناقش الحماية الاجتماعية، والثانية تناقش تمكين المواطن المصري، وتناقش الجلسة الثالثة السياسات التوزيعية.