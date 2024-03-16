دعاء اليوم السادس من رمضان 2024.. ردده كثيرا «اللهم حبب إلي الإحسان»

يعتاد المسلمون طوال أيام شهر رمضان المبارك على الإكثار من العبادات والطاعات، بما فيها الأدعية، ومع حلول سادس أيام الشهر الكريم، يبحث البعض عن دعاء اليوم السادس من رمضان، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2024

ولا توجد صيغة ثابتة لدعاء اليوم السادس من رمضان، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، حيث إن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال مسبقًا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويردد البعض في دعاء اليوم السادس من رمضان عدد من الأدعية المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التالي:

- «اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ».

أدعية مستحبة سادس يوم رمضان 2024

ومن الأدعية المستحبة ويمكن الاستعانة بها في سادس يوم من شهر رمضان 2024: - «اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ».

- «اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ».

أعمال مستحبة سادس يوم رمضان 2024

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي أن هناك العديد من الأعمال المستحبة في شهر رمضان ومنها قراءة القرآن، صلاة التراويح، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر، الصدقات، الصلاة، حسن المعاملة، العطف على الفقراء، العطف على اليتامى، بر الوالدين، صلة الرحم، إفطار الصائم، حسن الخلق، طاعة الله، رضا الله، الذكر، التقوى، الإخلاص، إتقان العمل.

وتعد كثرة الدعاء من الأعمال المستحبة في سادس يوم رمضان 2024، ويقول البعض في دعاء اليوم السادس من رمضان التالي:

- «اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين».

- «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبًّا لأَوْليائِكَ مُعادِيًا لأَعدْائكَ مُسْتنًّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ».

- «اللهم أجعلني من المستغفرين ومن عبادك الطائعين يا الله».