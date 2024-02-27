دعاء دخول رمضان.. «المفتي» يوضح ماذا قال النبي عند رؤية الهلال؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى الهلال يقول «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام»

دعاء دخول شهر رمضان سنة عن النبي

جاء ذلك، في فيديو نشرته «الإفتاء»، تضمن دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قال فيه إن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقول عند دخول رمضان : «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات».

وقال الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الحسين، إن دعاء دخول شهر رمضان أن يدعو الإنسان لنفسه بما يستحب، ويقول: «اللهم أهله علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين، اللهم بارك لنا في رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبره، وأعنا على فهمه وتطبيقه».

دعاء دخول رمضان

وأضاف حول دعاء دخول رمضان في تصريحات لـ «الوطن»: «اللهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، اللهم بلغنا بلوغ رحمة، ومغفرة، وعتق من النار يا رب العالمين، اللهم بلغنا لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أحسن حال، وارحم من فقدناهم يا أرحم الراحمين».

وقال عن دعاء دخول رمضان: «اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك وأعنا على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وارزقني يا الله توبةً نصوحة في هذا الشهر الفضيل، وثبّت قلبي عليها، اللهم أعني، اللّهم أعني، اللهم أعني على طاعتك في هذا الشهر الفضيل، وأعطي قلبي وبدني القوّة والعزيمة وارزقنا الخير والفلاح والإخلاص».