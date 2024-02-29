محافظ مطروح يوافق على 324 طلبا لتقنين المباني والأراضي الزراعية

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محضر لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة لتوفيق أوضاعهم بعد مراجعة وفحص اللجنة 324 طلبا والموافقة عليها، وإحالة عدد 503 ملفات لولايات أخرى بالوزارات المعنية.

تظلمات لتقنين الأراضي

وبحث محافظ مطروح، اليوم، طلبات مقدمة لتقنين الأراضي المباني وطلبات لتقنين أراضي زراعية بعدد من مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى النظر في 85 طلبا مقدم من المواطنين منها 82 طلبا لأراضي مبانٍ و3 طلبات لأراضٍ زراعية، بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين، وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، وأحلام المصري مستشار الأملاك بالمحافظة ومحمد الحوفي مدير الأملاك بالمحافظة.

الإسراع ببحث طلبات التقنين

وأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.