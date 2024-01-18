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وزير الإسكان يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة إلى مدينة الشروق

كتب:

أيمن حمزة
11:54 ص | الخميس 18 يناير 2024
وزير الإسكان يتابع موقف الأراضي المضافة لمدينة الشروق

وزير الإسكان يتابع موقف الأراضي المضافة لمدينة الشروق

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقنين أوضاع الأراضي، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وذلك في إجتماع بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدي نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وزير الإسكان يتابع موقف تقنين أوضاع الأراضي في الشروق

ووجه وزير الإسكان بالعمل على الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المناطق المضافة لمدينة الشروق.

كما بضرورة إيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.

 إنشاء مدرسة للتعليم الثانوي في مركز خدمات المنطقة الخامسة

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف المشروعات التي أنجزها جهاز المدينة خلال العام الماضي 2023، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومنها مشروع تنفيذ 11 عمارة سكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع مرافق «مياه- صرف- ري- طرق» بمركز المدينة 2، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بمركز خدمات المنطقة الخامسة في الحي الثامن، بجانب مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.