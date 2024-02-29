وزارة الطيران: المجلس الدولي للمطارات يشيد بإمكانات مطار القاهرة

قالت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه على هامش مؤتمر المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى يوم 1 مارس المقبل، قام كل من لويس فيليب دي أوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات، وإيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا، وعلي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا بزيارة مطار القاهرة الدولي .

أحدث التطورات في مطار القاهرة الدولي

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم، أنه خلال الزيارة جرى الإطلاع على أحدث التطورات بمطار القاهرة الدولي، وشاهد الوفد المشاية الكهربائية التي تربط بين الجراج متعدد الطوابق ومباني الركاب ‏وتحتوى على 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية ومزودة بعربات «اخدم نفسك» وعربات الجولف كار.

كما زار الوفد الجراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة ‏بمساحه للدور 18 ألف متر مربع، ومساحة إجمالية 90 ألف متر بالإضافة إلى ساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ‏ومينى باص، وزيارة المحطة الجديدة للطاقة الشمسية التي نفذت أعلى الجراج متعدد الطوابق، ‏بهدف دعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران. ‏

وحدات لشحن أجهزة الموبايل واللاب توب

وأشارت الشركة القابضة للمطارات إلى أنّ صالات مطار القاهرة زودت بوحدات لشحن أجهزة الموبايل واللاب توب تستمد طاقتها من المحطة ‏الشمسية.

ومن جانبهم، أشاد الوفد بتنظيم الشركة القابضة للمؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر كأحد أهم أعضاء المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا، وممثل إفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، كما أشادوا بمدى التطور الذي يحدث بمطار القاهرة الدولي ومواكبته لأحدث النظم في مجال المطارات.