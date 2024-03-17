دعاء اليوم السابع من رمضان 2024.. «اللهم اغسلني فيه من الذنوب»

يحافظ المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك على الإكثار من العبادات والطاعات، بما فيها ترديد الأدعية، والتي من بينها دعاء اليوم السابع من رمضان.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2024

يمكن للعبد ترديد أكثر من صيغة في دعاء اليوم السابع من رمضان، خاصة أنه لا صيغة ثابتة لهذا الدعاء كما أكد العلماء، ولذلك يمكن قول دعاء اليوم السابع من رمضان بأي صيغة مناسبة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

ادعية مستحبة سابع يوم رمضان 2024

- اللهمَ اكتب لي تغيرًا للأفضل في نفسي وحالي، وحقّق لي ما أتمنى ولا تجعلني وجعًا ولا عبئًا لأحد.

- اللهمَّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنبٍ يعقب الحسرة ويُورث الندامة، ويَرُد الدعاء ويحبس الرزق، ربّ إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفرهُ لي.

- اللهَّم إني أسألك توفيقًا في طريقي، وراحةً في نفسي، وتَيسيرًا في أمري، ربّ أعوذ بك من شَتاتِ الأمر، ومسّ الضُّر، وضيق الصدر.

- اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا، اللهمَّ اهدنا هدايةً لا نرتَدُ بعدها أبدًا، وأسعدنا سعادةً لا نشقى بعدها أبدًا، وأنزل علينا رحمتك يا ربّ العالمين.

اعمال مستحبة سابع يوم رمضان 2024

وأشارت اإفتاء المصرية، إلى الأعمال المستحبة خلال شهر رمضان، منها قراءة القرآن، وأقامة صلاة التراويح، كثرة الاستغفار، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقات، الصلاة، حسن المعاملة، العطف على الفقراء، العطف على اليتامى، بر الوالدين، صلة الرحم، إفطار الصائم، حسن الخلق، طاعة الله، رضا الله، الذكر، التقوى، الإخلاص، إتقان العمل، ويردد البعض في دعاء اليوم السابع من رمضان التالي:

- اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

- اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ اُطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّاً لأَوْليائِكَ مُعادِياً لأَعدْائكَ مُسْتنّاً فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

- اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ.