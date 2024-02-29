بزيادة 15%.. صرف معاشات مارس من ماكينات الصراف الآلي خلال ساعات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15%، بحد أقصى 1890 جنيها، يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

زيادة المعاشات بقرار الرئيس السيسي

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن الزيادة تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لـ أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة و أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

وأشار إلى أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من وضع مشروع القانون، لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيداً للتنفيذ.

22 مليار جنيه تكلفة الزيادة المبكرة

وأشار إلى أن تكلفة صرف زيادة المعاشات بلغت 66 مليارجنيه، تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويا، و أن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه.

وأضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 وحتى 30/ 6/ 2024، وسوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

تبكير صرف المعاشات

ووجه عوض الشكر إلى رئيس الجمهورية على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة، التي تهدف إلى توفير كل سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر وأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.